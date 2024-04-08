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Китай продолжил накапливать валюту

Валютные накопления Китая, являющиеся крупнейшими в мире, в марте увеличились на 0,6 процента, до 3,246 триллиона долларов, хотя эксперты ожидали их сокращения до 3,21 триллиона, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на власти страны.

Китай продолжил накапливать валюту
© РИА Новости

На фоне снижения курса юаня относительно американской валюты, составившего за месяц почти 0,5 процента, объем резервов КНР по итогам первого квартала оказался максимальным с декабря 2021 года. Также более чем на 12 миллиардов долларов — со 148,64 до 161,07 миллиарда — выросла за месяц стоимость государственных резервов золота.

В феврале китайские валютные резервы увеличились на 0,2 процента. Это также произошло на фоне снижения курса юаня к доллару и противоречило прогнозам аналитиков предсказывавших сокращение резервов.

Ранее в российском Центробанке заявили о сложившейся в стране ситуации «систематической недооценки» курса юаня к доллару, связанной с тем, что ключевые поставщики валютной ликвидности на рынке продают в основном юани и евро, в то время как основные покупатели (импортеры и физлица) формируют спрос не только на эти валюты, но и на доллары.

Экономика