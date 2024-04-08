Китай продолжил накапливать валюту

Валютные накопления Китая, являющиеся крупнейшими в мире, в марте увеличились на 0,6 процента, до 3,246 триллиона долларов, хотя эксперты ожидали их сокращения до 3,21 триллиона, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на власти страны.

На фоне снижения курса юаня относительно американской валюты, составившего за месяц почти 0,5 процента, объем резервов КНР по итогам первого квартала оказался максимальным с декабря 2021 года. Также более чем на 12 миллиардов долларов — со 148,64 до 161,07 миллиарда — выросла за месяц стоимость государственных резервов золота.

В феврале китайские валютные резервы увеличились на 0,2 процента. Это также произошло на фоне снижения курса юаня к доллару и противоречило прогнозам аналитиков предсказывавших сокращение резервов.

Ранее в российском Центробанке заявили о сложившейся в стране ситуации «систематической недооценки» курса юаня к доллару, связанной с тем, что ключевые поставщики валютной ликвидности на рынке продают в основном юани и евро, в то время как основные покупатели (импортеры и физлица) формируют спрос не только на эти валюты, но и на доллары.