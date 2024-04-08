Доля российского газа в импорте Азии снизилась

Экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в первом квартале 2024 года незначительно вырос, но при этом поставки в страны Азии сократились. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

© Газета.Ru

Согласно статистике, в январе-марте 2024 года Россия экспортировала 8,7 млн тонн СПГ, что на 4,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Однако в марте объем поставок снизился на 1% в годовом выражении, до 2,86 млн тонн.

Из общего объема российского СПГ в первом квартале 3,16 млн тонн было направлено в страны Азии, что на 7% меньше, чем годом ранее. В то же время поставки в Европейский союз выросли на 4%, до 4,99 млн тонн.

«В марте число партий СПГ, отправленных в Азию, предварительно могло снизиться на 30% год к году, до 0,86 млн тонн», — отмечается в материалах Kpler.

Основными покупателями российского СПГ в январе-марте остались Франция (1,6 млн тонн), Испания (1 млн тонн), Бельгия (1,6 млн тонн), Япония (1,67 млн тонн) и Китай (0,78 млн тонн).

Поставки с проекта «Ямал СПГ» «Новатэка» в первом квартале выросли на 6,6% год к году, до 5,4 млн тонн. С площадки «Сахалин-2» «Газпрома» на экспорт в январе-марте ушло 2,63 млн тонн СПГ, что соответствует показателям прошлого года.

Доходы России от продажи нефти и газа в Европу рухнули

Эксперты указывают, что российские поставщики не смогли воспользоваться ростом импорта СПГ в Азии в марте, который, по данным Bloomberg, составил 12%. Одной из причин стала ограниченность свободных спотовых партий.

В то же время, по словам аналитика Kpler Виктора Катоны, Австралия в марте достигла рекордного уровня экспорта СПГ в Азию, имея большую гибкость по поставкам на спотовом рынке. Также на этот регион вышли поставки из Нигерии.

До этого стало известно, что «Новатэк » может сократить проект «Арктик СПГ-2» из-за санкций.