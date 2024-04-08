Аналитики назвали курс валют на неделю

В целом эксперты не ожидают значимых событий‚ которые могут повлиять на курс рубля в ближайшую неделю.

На прошлой неделе курс доллара закрепился в районе 92,5 ₽. По состоянию на 9:30 по московскому времени 8 апреля 2024 года американская валюта торгуется по 92,53 ₽, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Основным фактором консолидации курса стал рост цен на нефть Brent: к концу недели они превысили $90 за баррель, обновив максимумы с ноября прошлого года, пояснил «Коммерсанту» главный аналитик ПСБ Денис Попов. С 5 апреля Банк России сократил ежедневные продажи валюты с 7,1 миллиарда ₽ до 0,6 миллиарда ₽, однако это не повлияло на рынок.

«Тем не менее мы не исключаем, что на этой неделе повышенная активность покупателей вернётся на рынок с учётом устойчивого роста внутреннего спроса, который обычно сопровождается активностью импортёров. Таким образом, на этой неделе волатильность на рынке может возрасти, а доллар — вновь попытаться тестировать зону сопротивления 93−93,5 ₽», — прогнозирует аналитик.

Целевой диапазон курса на апрель — 91–95 ₽ за доллар.

Аналитики не видят значимых событий, которые могут повлиять на курс рубля. Директор казначейства Цифра Банка Дмитрий Рожков ожидает, что курс продолжит консолидацию в диапазоне 91,5−93 ₽ за доллар. Целевой диапазон Экспобанка на ближайшую неделю — 90−93 ₽ за доллар.