СМИ: проблемы с переводами из России в Турцию не коснулись сферы энергетики

Проблемы с банковскими переводам из России в Турцию на фоне западных санкций пока не коснулись сферы энергетики, но рисков исключать нельзя. Об этом со ссылкой на источник в одном из госбанков пишет РИА Новости.

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Ранее в Турции разразился скандал после публикации в СМИ информации о том, что сотрудники министерства торговли США, работающие в генконсульстве в Стамбуле, угрожали турецким компаниям, вынуждая прекратить торговлю с Россией. После чего турецкие предприниматели заявили о намерении судиться с банками, которые блокировали денежные переводы и сообщали информацию об их деятельности в США.

Посол РФ в Турции Алексей Ерхов отмечал, что сохраняется проблема с платежными переводами из России в Турцию.

Поставки товаров из Турции в Россию резко снизились

По словам осведомленного источника, проекты государственного уровня в энергетике реализуются Турцией и Россией в штатном режиме.

«Пока мы не слышали о наличии проблем именно в госпроектах. Но риски, именно исходя из банковской системы, всегда есть», - отметил он.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар опроверг слухи о приостановке переговоров с Россией по созданию газового хаба. А вице-премьер РФ Александр Новак заявил о подготовке «дорожной карты» и выразил надежду, что реализация проекта газового хаба в Турции может начаться уже в 2024 году.