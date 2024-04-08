В России выросло производство алкоголя

С января по март предприятия выпустили 15,9 млн декалитров водки — это на 3,1% больше в годовом выражении.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля, производство коньяка увеличилось на 6,5% — до 1,8 млн дал. В общей сложности спиртных напитков крепостью выше 9 градусов было выпущено 23,5 млн дал, что на 8,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Винодельческие предприятия за три месяца произвели 7 млн дал виноградных вин, показав рост на 25,8% год к году. Игристых вин было выработано 3,248 млн дал (+42,7%), ликёрных — 379,5 тыс. дал (+36,4%). Производство слабоалкогольных напитков выросло на 18,5%.