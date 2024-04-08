Минфин оценил дефицит бюджета РФ в I квартале

Дефицит федерального бюджета, согласно предварительной оценке Министерства финансов России, в первом квартале составил 607 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте министерства.

"По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в первом квартале 2024 года составил 8 719 млрд рублей, что на 53,5% выше объема поступления доходов в первом квартале 2023 года", - говорится в сообщении.

Предварительно, объем расходов федерального бюджета по итогам первого квартала 2024 года составил 9 326 млрд рублей, что выше уровня предыдущего года на 20,1%.

"Несколько более ускоренное финансирование расходов в феврале - марте 2024 года в том числе связано с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам", - уточнили в Минфине.

В министерстве отметили, что исполнение федерального бюджета осуществляется в соответствии с параметрами первичного структурного дефицита, определенного в законе о бюджете, а операции по использованию/формированию средств ФНБ проводятся в рамках бюджетного правила.

"Минфин России приступил к исполнению поручений по реализации послания президента Федеральному собранию, в том числе в части финансирования программ развития и формирования перспективного финансового плана на 2025-2030 гг. Закладываемая параметризация доходной базы и расходных обязательств федерального бюджета обеспечивает первичный структурный баланс с 2025 года в соответствии с параметрами бюджетного правила", - также сообщили в Минфине.

В министерстве отметили, что это будет содействовать сдерживанию влияния операций бюджетного сектора на инфляционные процессы, а на среднесрочном горизонте поддержит устойчивость бюджетной системы и укрепит макроэкономическую и финансовую стабильность России.