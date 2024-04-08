The Times: британские товары идут в Россию вопреки санкциям

Обозреватель The Times Эд Конвей рассказал, что британские товары продолжают поступать в Россию, несмотря на санкции. Автор проанализировал данные, свидетельствующие о резком росте британского экспорта в страны бывшего СССР и об одновременном скачке экспорта из этих стран в РФ.

Автор The Times отметил, что до 2022 года британские компании отправляли в Россию довольно много товаров - на сумму около трех миллиардов фунтов стерлингов в год, включая современное оборудование и автомобили на сумму около 400 миллионов.

Все это должно было закончиться после февраля 2022 года, когда Лондон ввел санкции против Москвы. Российских политиков и бизнесменов занесли в британские санкционные списки, российские активы были заморожены, а на экспорт тысяч категорий товаров в РФ были наложены запреты.

Однако после начала украинского кризиса экспорт Британии в Азербайджан, Казахстан, Армению, Киргизию и Узбекистан вырос на «тысячи процентов», подчеркнул Конвей.

Британия экспортирует в эти страны запчасти для беспилотников и вертолетов, навигационное оборудование и передовую оптику - те самые товары, которые из-за санкций нельзя поставлять в Россию. По «неофициальным свидетельствам», чипы, запчасти для беспилотников и люксовые британские авто реэкспортируют из соседних стран в Россию.

Поставки товаров из Турции в Россию резко снизились

В 2023 году в Еврокомиссии заявили, что в новых пакетах санкций ЕС попытается пресечь попытки Москвы обойти уже действующие ограничения. Еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс подчеркивала, что не стоит недооценивать усилия, которые Россия предпринимает «со своими друзьями по всему миру», чтобы обойти ограничения.

Минфин США публиковал список стран, помогающих России обходить санкции, в их числе - Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.