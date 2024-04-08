Поставки товаров из Турции в Россию резко снизились

Экспорт из Турции в РФ снизился в первом квартале 2024 году из-за санкций Запада и проблем с переводами почти на треть, до 2,1 миллиарда долларов, пишет Ekonomim.

Издание ссылается на информацию ассамблеи экспортеров страны, согласно которой самый резкий спад пришелся на сферы табачной промышленности, кожевенных и ювелирных изделий, а в целом он затронул большинство турецких отраслей. Отмечается, что наряду с Россией снижение поставок из Турции затронуло и страны СНГ, где в январе-марте текущего года его зафиксировали на уровне в 14 процентов.

В 2023 году в Турции напротив фиксировался рекордный объем экспорта, выросший на 7,4 процента. В декабре президент США Джо Байден подписал указ, применение которого грозит иностранным банкам вторичными санкциями за помощь со сделками с подсанкционными лицами и с поставками российскому оборонно-промышленному комплексу. Эта мера спровоцировала проблемы с оплатой Турции за российскую нефть и платежами РФ за турецкие товары.

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По данным источника в банковской сфере Турции, принятые американцами меры имеют «очень широкие формулировки», в связи с чем банки остаются в режиме ожидания разъяснения конкретных условий операций с РФ. Уже в январе это привело к резкому снижению поставок в Россию.