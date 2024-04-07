Подсчитан ущерб от паводка в Оренбургской области для сферы АПК
Паводок нанес ущерб инфраструктуре на 21 млрд рублей. Агропромышленный комплекс Оренбургской области потеряет 65 миллионов рублей. Такие цифры привел губернатор региона Денис Паслер.
«По предварительным данным федерального Минстроя, ущерб, нанесенный инфраструктуре в результате паводка, составляет порядка 21 млрд рублей. 65 млн рублей — предварительный ущерб, нанесенный агропромышленному комплексу», — написал Паслер в Telegram-канале.
По его словам, в Орске прошло заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Участвовали глава МЧС России Александр Куренков, глава Роспотребнадзора Анна Попова, руководители федеральных ведомств.
Принято решение отнести чрезвычайную ситуацию в Оренбургской области к ЧС федерального характера и установить федеральный уровень реагирования.
Паслер отметил, что ситуация в Оренбуржье остается сложной, прогнозируемый пик — 10 апреля. Кроме того, впереди пик паводка в Курганской и Тюменской области.
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