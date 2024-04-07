Европе предрекли ущерб от конфискации российских активов

Профессор экономики и права Высшей коммерческой школы Парижа Армин Штайбах заявил, что Европа пострадает от конфискации российских активов. Об этом он написал в материале для газеты Le Figaro.

Штайбах предрек Европейскому союзу ущерб от конфискации российских активов и подчеркнул, что США он безразличен.

«Если у США на кону стоит мало интересов, то для Евросоюза это было бы выстрелом в ногу», — отметил эксперт.

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Профессор добавил, что в ответ на конфискацию активов Москва ввела бы меры против европейских государств. Он напомнил, что в ЕС находятся минимум 200 миллиардов евро активов России. Штайбах подчеркнул, что эта сумма серьезно превышает средства Москвы, хранимые в США.