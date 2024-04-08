Эксперты сомневаются, что цена нефти в 2024 году достигнет $100 за баррель

Цена нефти Brent, подогреваемая напряженностью на Ближнем Востоке, за последний месяц выросла с отметки около $82 до более $90 за баррель. Накануне агентство Bloomberg опубликовало аналитический материал, согласно которому вероятность того, что стоимость барреля может превысить $100 за баррель, довольно высока. Однако опрошенные ТАСС эксперты считают такую возможность маловероятной, хотя в ближайшее время нефть, скорее всего, вырастет и будет находиться в пределах $90-100 за баррель.

Ведущий аналитик из Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отмечает, что нужно осторожно относиться к прогнозам Bloomberg, так как обычно такого рода предсказания появляются, когда нефть и так уже растет, однако затем они не сбываются.

"Скорее всего, мы будем видеть баланс в $90-95 за баррель. Рынок постепенно идет в сторону дефицита из-за роста потребления в Китае и Индии. Но в то же время стоит ожидать и роста добычи в странах, не входящих в ОПЕК+. Например, в Гайане в этом году возможен рост добычи на 300-400 тыс. баррелей в сутки. Еще добыча может увеличиться в Канаде, Бразилии, США", - поясняет эксперт.

По его мнению, отметки в $100 за баррель рынок нефти вряд ли достигнет, так как в этом не заинтересованы даже страны ОПЕК+. Дело в том, что высокая цена провоцирует падение спроса на нефть. Поэтому страны-экспортеры могут нарастить объемы производства.

Как сильно может вырасти цена нефти?

Заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев считает, что этим летом все же стоит ожидать роста цен. Ситуация на рынке сейчас определяется динамикой спроса в КНР, Европе и стоимостью логистики - и то, и другое толкает ее вверх,.

Спрос на нефтепродукты в Северном полушарии остается высоким, а проблемы с судоходством в Панамском канале и Красном море уже привели к перенаправлению потоков и увеличили стоимость транспортировки, и, главное, выросло время перевозок, добавляет Кондратьев.

"Летом, в период пикового спроса, это может привести к росту крек-спредлов для дизтоплива и бензина, что в свою очередь потянет вверх цены на нефть. Поэтому, думаю, мы можем увидеть рост цен до $90-100 за баррель к лету, но в среднесрочной перспективе - не думаю, что цены смогут закрепиться в этом диапазоне. Скорее всего, в среднем в этом году мы увидим $75-85 за баррель", - указывает эксперт.

Аналогичное мнение высказал и эксперт аналитического центра "Инфотэк", замглавы Института национальной энергетики Александр Фролов. По его словам, сейчас нефтяные котировки вернулись на комфортные для подавляющего большинства поставщиков уровни. При этом они оптимальны и для покупателей.

"Если отбросить ряд политически обусловленных заявлений со стороны Соединенных Штатов, ничего экстраординарного на рынке не происходит. Обычное восстановление после периода спада. Цену в $100 за баррель, с учетом инфляции в долларовой зоне за последние десять лет, можно считать верхней границей нормы", - отмечает Фролов.

Инвестиционный стратег ИК "Арикапитал" Сергей Суверов также полагает, что с точки зрения баланса спроса и предложения больших причин для серьезного роста цен нет.

"Рост цен до $100 может случиться только в случае эскалации на Ближнем Востоке", - подчеркивает он.

По оценкам экспертов, цена нефти может превысить $100 за баррель только в случае существенного обострения конфликта на Ближнем Востоке.