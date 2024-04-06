Китай нашел способ еще больше увеличить ВВП

Власти КНР намерены разработать и принять в этом году обновленные правила владения данными. Это должно облегчить процедуру торговли информацией и ее трансграничную циркуляцию, а также увеличить рост ВВП, пишет издание China Daily со ссылкой на прошедшую в Пекине Конференцию по работе с данными.

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Цифровизация китайской экономики является одним из приоритетов развития хозяйственной системы Китая. Эффективное решение этой задачи позволит создать новые точки роста и «оживить» отдельные устаревшие сферы производства, говорится в материале.

Развитие инфраструктуры управления потоками информации имеет решающее значение для наиболее рациональной циркуляции данных. Это в свою очередь даст мультипликационный эффект, в том числе на традиционные отрасли экономики, считает профессор Центрального университета финансов и экономики Оуян Жихуэй.

Согласно экспертным расчетам, увеличение масштабов циркуляции информации напрямую отражается на экономике. Так, рост объемов потоков данных на 10 процентов ведет к росту ВВП на 0,2 процента, пишет издание.

Главной структурой, которая займется созданием надежной инфраструктуры циркуляции информации, является учрежденное в октябре прошлого года в КНР Национальное бюро данных. Ему предстоит разработать систему защиты прав собственности на информацию, что позволит ускорить легальный обмен сведениями.