В Госдуму внесли законопроект об упрощении получения лицензии на поставки алкоголя

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволит сократить сроки рассмотрения заявок для получения лицензий на производство алкогольной продукции. Соответствующий документ опубликован в электронной базе палаты.

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Документом предлагается сократить срок рассмотрения соответствующих заявок Росалкогольтабакконтролем до 20 рабочих дней вместо 30 календарных, как это установлено сейчас.

Помимо этого, для получения лицензии производителям и поставщикам алкоголя потребуется собирать меньше документом, следует из проекта закона. Необходимая информация, в частности, будет проверяться с помощью системы межведомственного электронного взаимодействия. То есть, например, для получения лицензии на производство, хранение и поставки некоторых видов вин будут нужны всего три документа вместо 11.

Кроме того, Если обладатель лицензии сменит название (без реорганизации) или местонахождение, лицензию переоформят автоматически.

Как писала «Парламентская газета», Правительству предложили устанавливать общие требования к организации и проведению регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.