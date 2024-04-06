В Германии подняли вопрос о введении нового вида санкций против России

Члены бундестага ФРГ от Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) предложили ограничить импорт из России химического сырья на основе природного газа. Вопрос о введении нового вида санкций против Москвы депутаты подняли в обращении к правительству Германии, текст которого изучила «Лента.ру».

«СМИ сообщают, что в сезоне 2023/2024 Россия экспортировала в ЕС зерно, в частности пшеницу, в более широком масштабе. Это может быть связано, в частности, с большим урожаем в прошлом году», — напомнили авторы обращения.

В связи с этим они обратились в немецкий кабмин с вопросом о возможных дальнейших санкциях ЕС против российского сельскохозяйственного сектора.

В России назвали самые болезненные санкции

«Как федеральное правительство оценивает возможность повышения пошлин на импорт российского химического сырья на основе природного газа в ЕС или введения других мер по ограничению импорта российского химического сырья на основе природного газа в ЕС и окажут ли эти меры, по мнению федерального правительства, негативное влияние на мировое продовольствие?» — поинтересовались парламентарии.

Ранее директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин заявил, что в 2024 году экономика ЕС может столкнуться со стагнацией из-за антироссийских санкций. К числу наиболее подверженных этой угрозе стран блока эксперт отнес Италию, Германию и Францию.