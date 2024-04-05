Bloomberg: удары ВСУ по российским НПЗ наносят ущерб США

Украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) влияют на США и мировые энергетические рынки. Об этом сообщает издание Bloomberg.

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«Усиление атак на российские нефтеперерабатывающие заводы можно рассматривать как защиту Киева не только от устойчивости его врага, но и от двойственности крупнейшего донора — США. Зачем думать о кошельках американских водителей, если Вашингтон перестанет поддерживать Киев», — говорится в материале.

Отмечается, что удары ВСУ по российским НПЗ могут привести к краху мирового рынка топлива, где определенную долю занимают США.

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Автор материала уверен, что Штаты все еще могут выйти из конфликта. Однако они не будут застрахованы от последствий.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал атаки на российские НПЗ «прямым общением» с населением. Однако США призывают прекратить это. Там напомнили, что такие действия могут привести к росту цен на нефть.

До этого армия Украины пыталась атаковать российские НПЗ в разных регионах. Силы ПВО отразили атаки.