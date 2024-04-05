Экономист рассказал, поможет ли новая валюта спасти экономику Зимбабве

Решение Зимбабве ввести новую валюту, чтобы поддержать свою экономику, наивно, заявил экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с NEWS.ru. Также эксперт раскритиковал решение объявить золотое денежное обращение. По его словам, если власти думают, что таким образом они наладят ситуацию в стране, то они глубоко заблуждаются.

Это наивность, когда вводят чужую или вообще непонятную валюту в свою страну и думают, что это чем — то поможет. Валюта — это не нечто самостоятельное, это все производная от состояния экономики. Золото — символ всеобщего эквивалента, всеобщего богатства, всеобщей надежности, поэтому они думают, что если объявят золотое денежное обращение или беспрепятственный размен, то все сразу наладится — тоже большое заблуждение, не наладится, — заявил Беляев.

Национальная валюта прежде всего опирается на состояние экономики, объяснил эксперт. Отмена или ее замена означают, что в этой сфере беспорядок. По словам специалиста, все эти решения только показывают, что экономика Зимбабве не эффективна и не дееспособна.

Ранее стало известно, что резервный банк Зимбабве ввел новую национальную валюту ZiG. Там уточнили, что она обеспечивается золотовалютными резервами страны.

Кроме прочего, сообщалось, что в Зимбабве ввели режим национального бедствия из-за сильной засухи. Ожидается, что в продовольственной помощи будут нуждаться почти 3 млн человек.