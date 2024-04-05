Торговля Турции с Россией значительно просела на фоне быстро расширяющихся санкций США и стран Евросоюза, пишет Bloomberg.

Экспорт продукции турецкого машиностроения в Россию за 2023-й год резко взлетел, однако в текущем году сохранения динамики ждать не стоит, предупредил президент союза машиностроителей Турции Кутлу Каравелиоглу.

«Ни один серьезный производитель корпоративного оборудования не сможет сохранить свой прежний интерес к России в условиях растущего давления на банковскую систему и цепочки поставок», — убежден эксперт.

По его прогнозу, продажи машиностроительной техники из Турции в РФ в 2024 году могут упасть на $1 млрд.

По предварительным данным турецкого Минторга, торговля с Россией по итогам первого квартала сократилась на 33,7% в годовом выражении.

В Турции заявили, что торговля с РФ может принести «большие неприятности» Анкаре

До этого сообщалось, что США начали охоту на зарубежные счета российских банков. С угрозами со стороны американцев из-за сотрудничества с РФ столкнулись топ-менеджеры банков Турции, Китая, ОАЭ, Катара и стран СНГ.