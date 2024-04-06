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В Госдуме предложили ввести дополнительный налог на золото

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправку в Налоговый кодекс, вводящую дополнительный налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на золото, сообщает РИА Новости.

В Госдуме предложили ввести новый налог
© РИА Новости

Размер дополнительного налога составит 78 тыс. рублей за килограмм драгоценного металла. Повысить НДПИ для для золотодобытчиков планируется на период с 1 июня по 31 декабря 2024 года.

Такая фиксированная «нашлепка» позволит гарантированно собрать 15 млрд рублей и не привязываться к объемам экспорта, прокомментировал поправки замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

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На днях стоимость золота на бирже превысила $2315 за унцию, установив новый рекорд. С середины февраля драгоценный металл, считающийся «безопасным активом», подорожал уже на 15%. Котировки растут на на ожиданиях снижения ставки ФРС и опасениях обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Экономика
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