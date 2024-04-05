В Госдуме выступили за введение дополнительного налога на золото

Поправка в Налоговый кодекс, вводящая на период с июня по декабрь 2024 года дополнительный НДПИ на золото в 78 тысяч рублей за килограмм, была одобрена в пятницу Комитетом Госдумы по бюджету и налогам, передает агентство «Прайм».

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Целью данной меры является решение проблемы выпадения доходов бюджета РФ от экспортных пошлин по золоту. По словам первого зампреда комитета по бюджету и налогам Ольги Ануфриевой, предлагается установить такой коэффициент специально для золотодобывающих организаций.

«Это как раз в период с 1 июня по 31 декабря сбора в НДПИ – как раз это будет равно практически годовому сбору от вывозной таможенной пошлины, которую планировалось собрать в 2024 году», – подчеркнула она.

Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов указал на успешную выработку «такого компромиссного решения».

Ранее сообщалось, что с 1 января 2024 года в России установлен налог на сверхприбыль. Он касается крупных компаний, у которых средняя прибыль за 2021-2022 годы превышает 1 миллиард рублей (до уплаты налогов).