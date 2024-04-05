США посоветовали Китаю производить меньше товаров

Китайские предприятия производят слишком много товаров, эта стратегия нарушает мировой баланс и угрожает самому Китаю. С таким посланием к местным чиновникам обратилась министр финансов США Джанет Йеллен, которая посетила Гуанчжоу, один из центров промышленности КНР, передает Reuters.

По ее словам, особенный перекос наблюдается в таких категориях, как электромобили, батареи, солнечные панели, полупроводники. На фоне масштабных государственных субсидий, поощряющих промышленность, и слабого спроса внутри страны мировые цены на товары падают, а производители в других странах сталкиваются с давлением.

С пятницы по понедельник Йеллен намерена провести ряд встреч с высокопоставленными представителями власти, чтобы донести до них свою позицию. Она хочет объяснить, что продолжение подобной политики вызовет неизбежный ответ.

Представитель Минфина США, комментируя визит на условиях анонимности, объяснил, что следствием роста производства станут ответные меры крупных экономик. При этом связаны они будут не с антикитайскими настроениями, а с самозащитой.

По мнению бывшего сотрудника американского торгового и казначейского ведомств Брэда Сетсера, после предупреждений Йеллен США могут ввести новые тарифы или другие торговые барьеры. Однако сама министр финансов отказалась отвечать на вопрос, будут ли она обсуждать вопрос дополнительных ограничений на импорт.

При этом Пекин пока выбирает прямо противоположную стратегию. Председатель Си Цзиньпин поручил увеличить инвестирование в развивающиеся технологические отрасли, чтобы нарастить производство в новых технологических отраслях.

Государственные субсидии позволяют Китаю увеличивать производственные мощности вне зависимости от их загрузки. Например, загрузка заводов по производству электромобилей едва превышает 50 процентов, но предприятия продолжают строиться. Перепроизводство в секторе солнечных батарей привело к падению цен на 42 процента.

В Китае могут указывать, что избыток мощностей связан с падением в секторе недвижимости, что, в свою очередь, стало следствием пандемии COVID-19. Однако американские чиновники считают, что властям КНР следует заняться развитием внутреннего спроса и поддержкой домохозяйств, а не разрушением предприятий за счет демпинга в других странах.

Ранее Си Цзиньпин на встрече с главами 20 крупных американских компаний и советов по деловому партнерству между двумя странами, прошедшей в Пекине, попытался уговорить их не останавливать инвестиции в китайскую экономику.