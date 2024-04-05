Речи о массовом отъезде IT-специалистов из России нет, их количество за прошлый год увеличилось на 13% и составило 857 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Минцифры РФ.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на данные консалтингового агентства Garant In писала, что в начале 2024 года резко увеличился спрос российских ИТ-специалистов на программы получения вида на жительство в Европе и за первый квартал число запросов выросло на 233%.

"Минцифры не подтверждает данные, появившиеся в СМИ, о массовом отъезде ИТ-специалистов. По данным Минцифры, две трети уехавших в 2022 году специалистов вернулись. За прошлый год мы не наблюдаем оттока айтишников. По данным Росстата, количество ИТ-специалистов в отрасли за прошлый год увеличилось на 13% и составило 857 тыс. человек", - сказано в сообщении.

Как отметили в министерстве, в целом за 2023 год IT-отрасль является одной из самых динамично развивающихся в российской экономике.

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В Минцифры подчеркнули, что все экономические показатели отрасли демонстрируют двузначные темпы роста, объем отгрузки собственной продукции и услуг, являющийся наиболее значимым показателем состояния индустрии, в 2023 году вырос более чем на 30% и достиг 3 трлн рублей, а средняя зарплата по ИТ-отрасли в 2023 году выросла на 13%.