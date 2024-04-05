В Киеве назвали ожидаемую от ЕС сумму доходов от замороженных активов РФ

Власти Украины ожидают, что в этом году Евросоюз передаст им от €5 до €8 млрд доходов, полученных от замороженных в странах сообщества российских активов.

Об этом сообщила заместитель главы офиса украинского президента Ирина Мудрая.

"Наши ожидания, что они [отчисления Украине от доходов с замороженных в ЕС российских активов] составят от €5 до €8 млрд", - сказала она в интервью агентству РБК-Украина.

Мудрая уточнила, что после того как страны Евросоюза в 2022 году заморозили находящиеся у них средства России, депозитарием Euroclear "было аккумулировано €5,2 млрд доходов: €4,4 млрд - это доходы за 2023 год, €825 млн - за 2022 год".

"Когда обсуждались в Еврокомиссии вопросы передачи сверхприбылей Украине, было принято решение, что это будет, возможно, начиная с 2024 года. Соответственно, все доходы, которые к концу этого года будут сгенерированы, можно будет передать Украине, если Евросоюзом будет принято соответствующее законодательство. Мы ожидаем такого решения в ближайшее время", - подчеркнула она.

Еврокомиссия ранее утвердила предложение об использовании доходов от заблокированных российских средств для оказания помощи Киеву. Как сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, эта инициатива предусматривает перечисление 90% доходов РФ на закупку снарядов для Украины и перевод 10% в бюджет ЕС для последующей поддержки украинского ВПК. Первые отчисления могут быть сделаны уже в июле. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России в случае использования Западом замороженных российских активов примет соответствующие меры, чтобы защитить свои интересы.