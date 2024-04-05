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В России рухнули доходы от продажи лицензий на недра

Поступления в российский бюджет от продажи лицензий на право пользования участками недр в прошлом году рухнули на 37 процентов, до 25,3 миллиарда рублей. Результат стал минимальным с 2010 года, пишут «Ведомости».

В России рухнули доходы от продажи лицензий на недра
© РИА Новости

Такие цифры во время коллегии Роснедр сообщил замглавы ведомства Дмитрий Данилин. По его словам, основной причиной падения стали санкционное давление, отсутствие крупных рентабельных участков в нераспределенном фонде, недопуск к торгам иностранцев и установление специальных требований к участникам.

В совокупности такая ситуация приводит к ограничению конкуренции, поэтому участки могут уходить по низкой, относительно рынка, цене. Отдельно увеличение налоговой нагрузки на пользователей недр (рентный коэффициент к ставке НДПИ, изменение порядка налогообложения) приводит к тому, что за лицензии в целом готовы платить меньше.

С 2020 года Роснедра перевыполняли план по доходам, но в 2023-м ситуация развернулась. Каждый третий выставленный на торги участок продать не удалось. Например, из 218 объявленных аукционов на участки с твердыми полезными ископаемыми состоялись только 149, сумма выручки за них составила 12 миллиардов рублей.

Для достижения плановых показателей в 2024 году министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов предложил изменить подход к выставляемым лотам. Например, давать в нагрузку к участку с высокой рентабельностью участок с низкой.

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков подчеркнул, что главной причиной потери интереса бизнеса к торгам стало отсутствие интереса к предложению. Речь идет о падении числа крупных и выгодных участков.

В конце 2022 года сообщалось, что все лицензии иностранных компаний на участки недр на территории России были переоформлены на российских юридических лиц.

Экономика
Дмитрий Данилин
Игорь Юшков
Александр Козлов
Роснедра
Фонд национальной энергобезопасности