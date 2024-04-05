В России увидели новую волну отъезда IT-специалистов

В России вырос спрос среди IT-специалистов на программы получения вида на жительство в странах Европы. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

За первый квартал 2024 года рост числа запросов на релокацию составил 233 процента. Самой популярной страной для новой волны отъезжающих оказалась Франция.

Эксперты объясняют, что специалисты IT-отрасли остаются востребованными за рубежом. Кроме того, многие продвинутые уезжающие объясняют свое решение желанием работать на глобальном рынке и не терять компетенцию.

Зарплаты специалистов в IT-сфере в регионах сравнялись со столичными

В 2022 году глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что массовый отъезд IT-специалистов из России на фоне обострившегося геополитического кризиса не сильно ударил по отрасли. По его словам, масштаб отъезда не такой глобальный. Он также отметил, что сейчас в стране много айтишников, остаться и работать в стране их мотивируют различные интересные рабочие проекты.