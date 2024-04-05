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В России увидели новую волну отъезда IT-специалистов

В России вырос спрос среди IT-специалистов на программы получения вида на жительство в странах Европы. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

В России увидели новую волну отъезда IT-специалистов
© ТАСС

За первый квартал 2024 года рост числа запросов на релокацию составил 233 процента. Самой популярной страной для новой волны отъезжающих оказалась Франция.

Эксперты объясняют, что специалисты IT-отрасли остаются востребованными за рубежом. Кроме того, многие продвинутые уезжающие объясняют свое решение желанием работать на глобальном рынке и не терять компетенцию.

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В 2022 году глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что массовый отъезд IT-специалистов из России на фоне обострившегося геополитического кризиса не сильно ударил по отрасли. По его словам, масштаб отъезда не такой глобальный. Он также отметил, что сейчас в стране много айтишников, остаться и работать в стране их мотивируют различные интересные рабочие проекты.

Экономика
Максут Шадаев
Коммерсант
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