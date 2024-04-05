Аналитики предсказали ослабление кадрового голода в России

Потребность российской экономики в кадрах к концу года может снизиться на 130 тыс. человек благодаря нацпроекту "Производительность труда", сообщили ТАСС в Минэкономразвития.

"К концу года нацпроект снизит потребность экономики в кадрах на 130 тыс. человек", - рассказали в министерстве.

По поручению президента Минэкономразвития прорабатывает вопрос охвата 12 тыс. компаний (40% компаний базовых несырьевых отраслей) проектами по повышению производительности труда.

"Сейчас в рамках национального проекта "Производительность труда" эта работа ведется на 6 тыс. предприятий", - отметили в Минэкономразвития.

Для увеличения охвата прорабатывается вопрос создания отраслевых центров компетенций по повышению эффективности целых отраслей. Кроме того, обсуждается система комплексной поддержки проектов, важных для решения актуальных для экономики задач.

В Минэкономразвития напомнили, что президент также поручил внедрить методики бережливого производства, на которых основан нацпроект по производительности, во все учреждения социальной сферы. Там указали, что этот вопрос прорабатывался в правительстве под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова и вице-премьера Татьяны Голиковой.

"Актуальность этих поручений обоснована результатами нацпроекта по производительности. Рост производительности труда компаний нацпроекта на 5% больше, чем у компаний вне нацпроекта. Благодаря его поддержке порядка 4 тыс. предприятий увеличили прибыль на 318 млрд рублей. Это почти в 10 раз больше, чем бюджет нацпроекта. Он также помогает адаптироваться к ограничениям на рынке труда", - подчеркнули в министерстве.

Ранее президент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России заявил, что страна в ближайшие годы будет жить в условиях дефицита кадров, поэтому необходимо либо завозить рабочую силу из-за границы, либо повышать производительность труда.