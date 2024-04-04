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Кристалина Георгиева стала единственным кандидатом на пост следующего главы МВФ

Кристалина Георгиева стала единственным кандидатом на пост следующего директора-распорядителя Международного валютного фонда.

Георгиева стала единственным кандидатом на пост директора-распорядителя МВФ
© RT на русском

Третьего апреля завершился период выдвижения кандидатур на должность следующего директора-распорядителя, был выдвинут один кандидат — действующий директор-распорядитель Георгиева, отмечает пресс-служба.

Совет исполнительных директоров МВФ проведёт с ней собеседования, по итогам этой процедуры должна быть утверждена кандидатура.

В марте руководство Международного валютного фонда одобрило выделение очередного кредитного транша Украине на сумму порядка $880 млн.

Экономика
Кристалина Георгиева
Международный валютный фонд