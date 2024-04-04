Доля доллара в расчетах через SWIFT снизилась до 46,56%
Доля доллара в мировых расчетах через SWIFT по итогам февраля снизилась до минимума с июля 2023 года, составив 46,56%. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные межбанковской системы.
Согласно информации агентства, за февраль удельный вес доллара сократился на 0,08 процентных пункта. Несмотря на это он продолжает оставаться самой востребованной валютой в мире.
Вторым по популярности стал евро. Он вырос на 0,23 процентных пункта — до 23,25%. При этом с августа евро находится вблизи исторического минимума.
За ним идет юань, который в феврале потерял 0,51 процентных пункта — до 4% — минимума за четыре месяца. Также снизился удельный вес фунта стерлингов — до 6,9% с 7,1% месяцем ранее. Японская иена наоборот выросла на 0,17 процентных пункта до 3,73%.
В топ-10 самых популярных в мире валют также вошли канадский, австралийский, гонконгский и сингапурский доллары, тайский бат.
Напомним, что до 2014 года SWIFT являлась основной системой для обработки платежей. Однако после того, как Запад пригрозил отключить Россию от системы, стали появляться альтернативы. В РФ ей стала Система передачи финансовых сообщений, а в Китае — Система трансграничных межбанковских платежей. Также своя система для переводов есть в Индии.