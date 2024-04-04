Китайская экономика может оправиться быстрее ожиданий

После того, как в начале нулевых Китай стал мировым лидером по экспорту дешевых товаров, сильно ударив по конкурентной способности западных производителей, многие уже опасаются нового этапа «китайского шока». Об этом пишет Business Insider .

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На этот раз Поднебесная целенаправленно развивает экспорт электромобилей, солнечных батарей и литий-ионных аккумуляторов.

Однако если ранее Запад приветствовал глобализацию, то теперь готовится к конкуренции. США и ЕС активизируют производство чипов и инвестиции в «зеленую» энергетику. В Вашингтоне обеспокоены китайским переизбытком мощностей и дефляцией экспорта. Еврокомиссия расследует субсидирование КНР экспорта электрокаров.

Пекин же считает это попыткой сдержать его рост и укрепляет торговые связи с Азией и развивающимися рынками.

«Мы считаем, что дефляция экспортных цен Китая и избыточные мощности в ряде стратегически важных секторов могут привести к эскалации торговой напряженности позднее в этом году, а возможно, и в последующий период», — добавили экономисты Nomura.

До этого в Китае индекс PMI продолжил рост пятый месяц подряд.

Ранее аналитики предсказали будущее экономики Восточной Азии.