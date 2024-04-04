Путин: Россия не переводит свою экономику в режим военного времени
Перевод экономики в режим военного времени Россией не осуществляется. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России, передает ТАСС
Страна не прибегает к этому, несмотря на все сложности сегодняшнего дня, отметил глава государства.
Путин указал на то, что страна концентрирует усилия, административный и финансовый ресурсы на развитие оборонных отраслей производства.
«[Однако] мы не переводим экономику <…> на военные рельсы», - подчеркнул президент.
По его словам, в этой сфере в стране сегодня все «достаточно сбалансировано».
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что экономика России продемонстрировала устойчивость к давлению со стороны западных стран.
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