Путин: Россия не переводит свою экономику в режим военного времени

Перевод экономики в режим военного времени Россией не осуществляется. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России, передает ТАСС

Страна не прибегает к этому, несмотря на все сложности сегодняшнего дня, отметил глава государства.

Путин указал на то, что страна концентрирует усилия, административный и финансовый ресурсы на развитие оборонных отраслей производства.

«[Однако] мы не переводим экономику <…> на военные рельсы», - подчеркнул президент.

По его словам, в этой сфере в стране сегодня все «достаточно сбалансировано».

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что экономика России продемонстрировала устойчивость к давлению со стороны западных стран.