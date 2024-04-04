Путин анонсировал новое соглашение между кабмином, бизнесом и профсоюзами

Очередное трехстороннее соглашение между правительством, работодателями и профсоюзами будет подписано в ближайшее время, в числе приоритетов - прогнозирование кадровых потребностей страны и развитие механизмов целевого обучения, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"На ближайшее время намечено подписание очередного трехстороннего генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами", - сказал глава государства, выступая на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

Он уточнил, что в число приоритетов этого соглашения вошли "прогнозирование кадровой потребности страны, развитие механизмов целевого обучения, популяризация рабочих профессий и повышение социальной защищенности трудящихся".