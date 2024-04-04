Стала известна причина отказа Киргизии от обслуживания карт «Мир»

Временная приостановка обслуживания карт «Мир» на территории Киргизии вызвана угрозами из обслуживающей компании из Латвии. Об этом рассказал глава Кабмина Киргизии Акылбек Жапаров. Газета.Ru

Он подчеркнул, что Киргизия приостановила обслуживание карт «Мир» временно, есть ряд механизмов и мероприятий по этому вопросу. По его словам, эти решения пока нельзя озвучить. ТАСС

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отказ некоторых зарубежных банков от обслуживания карт «Мир» стал результатом угроз со стороны США и опасений стран попасть под санкции. Российская газета