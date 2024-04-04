Цены на кофе взлетели до максимума за 16 лет

Стоимость кофе сорта робуста (Robusta) подскочила до максимума с 2008 года. Майские контракты на бирже ICE в ходе торгов в среду, 3 апреля, повысились в цене более чем на 4,8%, до $3838 за тонну.

© Unsplash

Накануне торги на бирже ICE закрылись ростом на 4,1%, до $3812 за тонну. Рост цен на кофе с начала года составил 24%.

По данным Bloomberg, фьючерсы на кофе подскочили до нового рекордного уровня на торгах в Лондоне в связи с опасениями нехватки продукции на рынке.

Вьетнам — один из крупнейших экспортеров этого сорта в мире. Там наблюдается аномальная жара, из-за которой производство кофе находится под вопросом. Неблагоприятные погодные условия усилили обеспокоенность по поводу дефицита поставок зерен, используемых для производства растворимых напитков.

В России дорожает шоколад из-за роста цен на какао-бобы

Ранее профильное издание Shopper's со ссылкой на опрос игроков рынка, в том числе «Азбуки вкуса», сетей Cofix и One Price Coffee, сообщило, что стоимость кофе с собой в России поднялась на 5-15%.