В Белоруссии уточнили позицию по вопросу обслуживания карт «Мир»

Белоруссия продолжает обслуживать карты "Мир" и не намерена отходить от своих союзнических обязательств в этом вопросе.

Об этом сообщил советник - посланник посольства Белоруссии в России Александр Шпаковский.

"Подчеркну, что Республика Беларусь продолжает обслуживание платежных карт системы "Мир" и не намерена отходить от своих союзнических обязательств", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее газета "Коммерсант" опубликовала материал, в котором шла речь о том, что Белоруссия якобы может отказаться от обслуживания карт "Мир". Шпаковский назвал такие утверждения "клеветническими".

"Необходимо подчеркнуть, что публикация "Коммерсанта" имеет все признаки классической информационной диверсии, направленной на подрыв доверия внутри Союзного государства Беларуси и России", - подчеркнул он.

Шпаковский добавил, что посольство Белоруссии "оставляет за собой право обращаться в связи с данной информационной провокацией издания" в органы государственной власти РФ.