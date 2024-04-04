Дефицита куриных яиц на российском рынке в преддверии Пасхи не будет, цены на них в стране снижаются.

Об этом заявила генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева на IV ежегодной конференции "Животноводство и кормопроизводство".

"Что сейчас происходит на рынке. Вы посмотрите цены на яйцо. Уже в январе - 97,47-95,75 рубля и сегодня по марту месяцу - 93 рубля. То есть рынок, еще раз подчеркиваю, он стабилен, и если некоторые средства массовой информации задают вопрос, а что будет к Пасхе - объемы производства у нас не снижаются, снижаются, естественно, цены. Мы считаем, что никакого дефицита нет и не будет, рынок стабилен", - сказала Бобылева.

Она также отметила, что Россия занимает 6 место в мире по производству яиц на душу населения.

"Обратите внимание на яйцо. Сегодня у нас прирост, не было провальных лет, начиная с 2004 года. То есть сказать, что сегодня недостает на рынке яйца, недоставало, да, были пробелы. Мы видим, что стабильный был обеспечен прирост производства", - добавила Бобылева.

О ситуации с ценами

По данным Росстата, куриные яйца в России в декабре 2023 года подорожали на 61,35% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Цены на яйца в России оказались самыми низкими в мире

В то же время, по данным статистического ведомства, опубликованным 3 апреля, куриные яйца в России с начала 2024 года подешевели на 4,94%.