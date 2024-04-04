Цена золота вновь достигла максимума

Цена на золото в первой половине дня четверга демонстрирует рост до 2 318 долларов за тройскую унцию. Так, она снова обновила исторический рекорд, пишет агентство «Прайм» со ссылкой на данные торгов.

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К 7.56 мск стоимость июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex повышалась на 2,7 доллара, или на 0,12%, до 2 317,7 доллара за тройскую унцию. Чуть раньше цена достигла нового рекордного уровня в 2 323,7 доллара. Цена майского фьючерса на серебро подскочила на 0,37%, до 27,16 доллара за унцию.

Текущая динамика наблюдается на фоне ожиданий того, что Федеральная резервная система (ФРС) США в ближайшие месяцы начнет снижать ключевую ставку. Порядка 62% аналитиков не исключают снижения ставки ФРС в июне, следует из данных CME Group.

Ранее эксперты, опрошенные Life, заявили, что тренд на удорожание золота вызовет повышение цены целого ряда активов. В компании «БКС Мир инвестиций» отметили, что в неплохой корреляции с ценами на золото находится серебро. При этом, как уточнили там, данный актив в большей мере зависит от роста промышленного производства.