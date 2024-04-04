В ЕС признали, что не рассчитывали на обрушение экономики РФ из-за санкций

Руководство Евросоюза с самого начала понимало, что санкции не приведут к обрушению экономики России, но надеялось, что они ослабят ее военный потенциал.

Об этом заявил в своем блоге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"С самого начала было маловероятно, что российская экономика рухнет после вторжения на Украину. В течение последних двух лет мы постоянно подчеркивали, что эффект от наших санкций не будет немедленным и что их целью было ослабить способность России поддерживать ее военные усилия в среднесрочной перспективе", - написал он.

По утверждениям Борреля, европейское эмбарго на уголь и нефть и ограничение цен на экспорт нефти, установленное Группой семи (G7), привели к сокращению доходов РФ в сфере энергетики. При этом Боррель отметил, что целью ЕС "никогда не было помешать России экспортировать ископаемое топливо, что могло бы спровоцировать серьезный кризис на мировых энергетических рынках".

В конце марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия добивается успеха там, где нужно, несмотря на ограничения и санкции. Также Россия неоднократно указывала на то, что Европа, вводя антироссийские санкции, вызывает эффект бумеранга и бьет по интересам жителей своих же стран.