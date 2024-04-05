Депозиты россиян в иностранных банках в феврале превысили 7,1 трлн рублей

Депозиты россиян в зарубежных банках на 1 марта 2024 года составили 7,1 трлн рублей (или $78,6 млрд по курсу ЦБ РФ на эту дату), следует из данных Банка России. Этот показатель – самый высокий за всю историю наблюдений с 2018 года. За февраль объем депозитов россиян за границей вырос на 5% (на начало февраля составлял 6,8 трлн рублей), а с начала года на 6,4%.

Как отмечает регулятор, этот показатель может включать в себя не только вклады, но и средства, направленные на приобретение недвижимого имущества за рубежом и покупку товаров в иностранных интернет-магазинах.

При этом объем депозитов в российских банках за февраль вырос на 2%, до 32,8 трлн рублей. Из них 28,8 трлн рублей пришлось на депозиты в рублях, а 4 трлн – в иностранной валюте.

Объем наличной валюты на руках у населения вырос менее чем на 1%, до 24,7 трлн рублей. Причем объем наличной иностранной валюты вырос на 3%, до почти 8,9 трлн рублей, а наличных рублей — незначительно снизился.