Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что объединение БРИКС, в котором лидирует Россия, угрожает безопасности доллара. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

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Макгрегор подчеркнул, что США господствуют на мировой финансовой арене, однако времена меняются. Он отметил лидерство Москвы в БРИКС и подчеркнул, что организация растет очень быстро.

Экономист оценил планы по созданию общей платежной платформы для стран БРИКС