Эксперт предрек мировой экономике шок при расширении санкций против РФ

Расширение антироссийских санкций может вызвать шок в мировой экономике, что больно ударит и по странам Запада и по доходам их граждан. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил гендиректор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

Он уверен, что Запад может «спровоцировать шоковую ситуацию в мире, которая приведет к резкому долгосрочному падению цен на энергоносители». По мнению Тимофеева, снижение может составить 30 долларов за баррель, что «существенно обвалит экспортные доходы» России.

При этом он отметил, что удар придется не только по РФ, но и странам Запада.

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«Не будем забывать, что антироссийские санкции обоюдоострые. Странам Запада они тоже вредят, каждой по-разному, но ущерб они им наносят, бьют не только по разным отраслям их экономик, но и по карманам их граждан», — сказал эксперт.

По словам Тимофеева, на Западе уже «понимают, что любые санкции искажают нормальные рыночные отношения между государствами». Кроме того члены Европарламента уже неоднократно «признавали, что санкции против России не работают», добавил он.