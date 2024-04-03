Названы «друзья России», выступившие против конфискации активов

Азиатские и ближневосточные государства в частном порядке пытаются убедить Брюссель отказаться от идеи о конфискации активов Москвы. Об этом пишет обозреватель Грегорио Сорги в статье для Politico.

Эксперт уточнил, что с этой просьбой к европейским чиновникам обратились Индонезия, Китай, Саудовская Аравия и ряд других стран.

По его данным, «друзья России» в частном порядке подталкивают ЕС к продолжению «противодействия давлению со стороны США и Великобритании» относительно замороженных российских активов в размере €200 млрд.

Переговоры сторон носят очень деликатный характер, подчеркнул автор статьи.

Аналитики полагают, что конфискация активов России создаст опасный прецедент и приведет к тому, что многие государства будут переживать за судьбу своих активов в европейских банках, напомнил Сорги.

США признали наличие трудностей при попытках изъять активы России

Эксперт заметил, что решение о о конфискации суверенных активов Москвы пока не принято. Вместе с тем, добавил он, оно все еще остается «привлекательным вариантом» на фоне необходимости в продолжении финансирования Украины, а также из-за давления Лондона и Вашингтона.