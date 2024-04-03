Промышленники Германии обрушились с критикой на Шольца

Президент Германского промышленного союза (BDI) Зигфрид Руссвурм подверг резкой критике действия канцлера ФРГ Олафа Шольца и правительства по преодолению нынешнего экономического кризиса.

"Наш анализ можно отбросить, но он показывает, что Ведомство федерального канцлера явно недооценивает серьезность ситуации", - сказал Руссвурм в интервью газете Sueddeutsche Zeitung.

При этом он отметил, что перед последней встречей с канцлером четыре ведущие бизнес-ассоциации ФРГ представили ему документ с десятью конкретными идеями реформ.

"Ответ из Ведомства канцлера: пока нет. Или возьмем закон о сокращении бюрократии: было сделано 442 конкретных предложения. Правительство приняло 11", - констатировал глава BDI.

В то же время он подчеркнул, что правительство ФРГ является для отрасли важным партнером по диалогу.

"Однако если посмотреть [на ФРГ] как на место для привлечения инвестиций и ведения бизнеса, следует сказать, что это были два потерянных года - даже если некоторые направления были установлены неправильно еще до этого [до нынешнего правительства]", - резюмировал Руссвурм.

Он также высказал мнение, что рост экономики ФРГ значительно замедлится из-за провалов экономической политики. Германия, по его словам, постоянно теряет долю рынка по сравнению с аналогичными странами и соседями по ЕС.

Вместе с тем Руссвурм призвал обсудить, какие отрасли промышленности в ФРГ, учитывая изменившуюся мировую ситуацию, имеют для экономики страны стратегическое значение.

"Если для нас важен стратегический суверенитет, мы должны признать, что он тоже имеет свою цену, и принять более высокие издержки", - указал он.

Некоторые отрасли, по мнению главы BDI, такие как производство аммиака, могут исчезнуть из Германии в среднесрочной перспективе.

Экономика ФРГ переживает серьезный кризис. ВВП страны снизился в 2023 году по сравнению с предыдущим на 0,3%. Эксперты Федерального статистического ведомства Германии отметили по итогам прошлого года снижение покупательной способности населения вследствие роста потребительских цен. По сообщениям СМИ, многие немцы вынуждены были экономить.