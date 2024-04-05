Золотовалютные резервы Индии достигли рекорда

Золотовалютные резервы Индии достигли $645,6 млрд, это исторический рекорд для страны.

Об этом заявил глава Резервного банка Индии Шактиканта Дас.

"Индийские золотовалютные резервы достигли исторического рекорда в $645,6 млрд по состоянию на 30 марта 2024 года", - заявил Дас на пресс-конференции в пятницу по итогам заседания комитета по денежно-кредитной политике РБИ.

Он напомнил, в 2021 году золотовалютные резервы впервые преодолели отметку в $640 млрд, но затем на фоне глобальных экономических проблем и геополитической ситуации начался отток долларовых активов из развивающихся стран, в итоге ЗВР снизились примерно до $524 млрд. Дас отметил, что вопреки критике проводимая тогда центральным банком политика по смягчению колебания стоимости индийской рупии оказалась успешной.

"Индийская рупия оставалась [в 2023-2024 финансовом году] самой стабильной среди важнейших валют мира. Относительная стабильность валюты отражает здоровые макроэкономические показатели Индии, финансовую устойчивость и улучшение внешнеэкономических индикаторов", - заявил Дас.

Он подчеркнул, что РБИ в этой связи остается привержен цели обеспечивать справедливую рыночную стоимость рупии.