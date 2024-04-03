Рост цен в Турции ускорился

По итогам марта 2024-го рост потребительских цен в Турции ускорился до 68,5 процента в годовом выражении, хотя в феврале составлял 67,07 процента. Об этом сообщается на сайте Национального института статистики средиземноморской страны (TUIK).

В месячном выражении индекс потребительских цен (ИПЦ) в стране увеличился на 3,16 процентного пункта. В сравнении с декабрем 2023-го ИПЦ вырос на 15,06 процентного пункта, а к среднегодовому значению 2023-го — на 57,5 процентного пункта, уточнили в ведомстве.

Наименьший прирост стоимости среди всех потребительских категорий по итогам марта продемонстрировали одежда и обувь (плюс 50,1 процента). Наибольшие темпы увеличения цен были зафиксированы в сегменте образовательных услуг (плюс 104,07 процента).

Инфляция в Турции в годовом выражении продолжает расти не первый месяц. Так, в январе 2024 года темпы роста потребительских цен в стране составили 64,86 процента, а в декабре — 64,77 процента.

На этом фоне обозреватель местной газеты Ekonomim Сервет Йылдырым спрогнозировал сохранение высокой инфляции в Турции как минимум в ближайшие два года. При этом противоположных ожиданий придерживаются в турецком Центробанке. Там прогнозируют, что к концу 2024 года инфляция в стране резко замедлится до 36 процентов, а в 2025-м — до 14 процентов.