Цены на нефть стабилизировались на 5-месячном максимуме

Цены на нефть немного выросли на азиатских торгах в среду, удерживаясь на пятимесячном максимуме, поскольку признаки сокращения запасов нефти в США и потенциальные перебои с поставками в России привели к ужесточению прогнозов для мировых рынков нефти.

Основное внимание было приковано к заседанию Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников (ОПЕК+), которое должно состояться позднее сегодня, хотя ожидается, что группа производителей оставит объем добычи без изменений.

Опасения по поводу расширения конфликта на Ближнем Востоке — после того, как Иран поклялся отомстить Израилю за удары по зданию иранского посольства в Дамаске — привели к возможности новых перебоев с поставками с Ближнего Востока, что способствовало росту нефти до уровня, который последний раз наблюдался в конце октября.

К 20:19 по восточному времени (00:19 по Гринвичу) фьючерс на нефть Brent с истекающим сроком действия в июне вырос на 0,2% до $89,13 за баррель, а фьючерс на нефть West Texas Intermediate вырос на 0,2% до $84,42 за баррель.

Ожидания сокращения поставок помогли ценам на нефть вырасти, несмотря на укрепление доллара и растущую неопределенность в отношении динамики процентной ставки в США. Однако эти факторы также ограничили более широкий рост цен на нефть.

Цены на нефть выросли ранее на этой неделе после того, как Мексика заявила, что также сократит экспорт нефти.

Данные Американского института нефти показали во вторник, что запасы нефти в США сократились почти на 2,3 млн баррелей за неделю, завершившуюся 28 марта, тогда как ожидалось, что они уменьшатся на 2 млн баррелей.

Хотя данные были получены после чрезмерного роста запасов на 9,3 млн баррелей на предыдущей неделе, это также третье еженедельное снижение запасов за последние четыре недели.

Эти данные подтолкнули ожидания того, что американский нефтяной рынок ужесточится, особенно на фоне увеличения экспорта, чтобы заполнить дефицит предложения от России и ОПЕК.

Спрос в крупнейшем в мире потребителе топлива также увеличивался с наступлением весенне-летнего сезона. Данные API предвещают аналогичную тенденцию — выход официальных данных инвентаризации, которые должны выйти позднее в среду.

Ожидается, что ОПЕК+ сохранит добычу на прежнем уровне в ходе заседания министерской группы позднее в среду.

Недавно картель заявил, что сохранит текущие темпы сокращения добычи по крайней мере до конца июня, утверждая, что рынок достаточно сузился до конца 2023 — начала 2024 года.

В начале этой недели подвергся атаке третий по величине нефтеперерабатывающий завод России, хотя, по сообщениям Reuters, атака не нанесла ему серьезного ущерба.

Однако это нападение стало следствием нескольких подобных атак на российскую энергетическую инфраструктуру, что может еще больше затруднить экспорт нефти.

На Ближнем Востоке перспектива прямого вступления Ирана в войну между Израилем и ХАМАС также взбудоражила рынок после того как Тегеран поклялся отомстить за удар по своему посольству в Дамаске, в котором он обвинил Израиль.