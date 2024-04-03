Три страны попросили ЕС не конфисковывать российские активы

Несколько государств обратились в частном порядке к Евросоюзу с просьбой не поддерживать идею конфискации замороженных российских активов. Среди таких стран - Китай, Саудовская Аравия и Индонезия, передает Politico.

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Издание отмечает, что от ЕС требуют «продолжать сопротивляться давлению со стороны США и Британии с целью вынудить конфисковать более 200 миллиардов евро российских государственных активов». Один из источников газеты подчеркнул, что в указанных странах опасаются создания прецедента из-за конфискации.

В публикации говорится, что планы по конфискации активов в любом случае «отложены в долгий ящик».

Набиуллина: ЦБ возвращает замороженные активы России

Ранее еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони указал на отсутствие решений по использованию доходов с российских активов в ближайшей перспективе. По его словам, речь идет о замороженных активах в 250 миллиардов евро.