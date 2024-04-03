Помощь, оказываемая Соединенными Штатами Украине, приведет к банкротству будущих поколений.

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Об этом заявил член Конгресса США от штата Аризона Илай Крейн в беседе с Fox News.

«Мы финансируем, как представляется, еще одну вечную войну, которая обанкротит будущие поколения, в то время как мы игнорируем собственную безопасность на нашей южной границе», — заявил конгрессмен.

Крейн назвал «абсурдным» тот факт, что в США обсуждается возможность увеличения налоговых отчислений на помощь Украине. Конгрессмен призвал снять этот вопрос с повестки дня, заменив его «стремлением к мирным переговорам».

Ранее американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис выразил мнение, что помощь от США не предотвратит потерю Украиной территорий, а только отсрочит ее неизбежное поражение.