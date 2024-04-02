В ФАС прокомментировали нарушения банков, связанные с картами и кешбэком

Заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров заявил, что последние антимонопольные дела в отношении банков касались карт, кешбэков и накопительных счетов.

«Мы смотрим на достоверность и полноту предоставляемой банками информации по вкладам и накопительным счетам. Если какие-то условия изложены, они должны выполняться. Также все условия по продукту должны быть видны и доступны без сложного поиска», — сказал он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, если при посещении сайта кредитной организации пользователь не увидел какое-то условие, поскольку оно «спрятано» в подразделах сайта, то это трактуется как нарушение антимонопольного законодательства.

Кроме того, ФАС просила банки исключить данные о накопительных счетах из разделов по вкладам на их ресурсах.

Ранее финансовый консультант, эксперт в области управления личными финансами Алёна Никитина в беседе с телеканалом «Звезда» дала рекомендации, как отказаться от дополнительных услуг, навязываемых банком при оформлении кредита.