Названы основные покупатели российской нефти

В 2023 году большую часть российской нефти получили страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Основных покупателей в авторской колонке для журнала «Энергетическая политика» назвал вице-премьер РФ Александр Новак. Lenta.ru

"Нам удалось полностью переориентировать весь выпавший после введения санкций объем экспорта нефти и нефтепродуктов на новые рынки. В прошлом году основными покупателями российской нефти стали страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В целом, в 2023 г. в страны АТР было поставлено более 80% российской нефти и более 35% нефтепродуктов", - написал он, напомнив, что с 2022 года Россия реализует план по развитию экспортной инфраструктуры российской нефти до 2026 года по расширению инфраструктуры для увеличения экспорта морским транспортом. ТАСС

Ранее Новак сообщил, что в 2023 году нефть стала основным транзитным грузом через Севморпуть. Перевозка транзитных грузов по СМП в том году достигла рекордных значений и составила 2,1 млн т. RT на русском