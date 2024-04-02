Путин: темпы роста экономики в России превысили 4%

Россия сохраняет хорошие темпы роста экономики – лучше, чем в Европе, заявил президент Владимир Путин на коллегии МВД.

Он обрисовал ситуацию в стране, указав сотрудникам министерства на важность усиленной работы.

«У нас в целом удовлетворительные результаты в экономике. 3,6% рост, в Европе такого нет. И сейчас сохраняются хорошие темпы – уже за 4%. Промышленное производство растет, у нас в социальной сфере решаем стоящие перед нами задачи. Исторический минимум безработицы, исторический минимум людей, живущих за чертой бедности», – передает ТАСС слова Путина. «Это все результаты нашей совместной работы», – отметил глава государства.

Ранее Россия вошла в пятерку лидеров G20 по темпам роста экономики.