Еврокомиссар заявил об отсутствии решений по использованию доходов с активов РФ

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони указал на отсутствие решений по использованию доходов с российских активов в ближайшей перспективе, передает агентство «Прайм».

По словам еврокомиссара, речь идет о замороженных активах в 250 миллиардов евро.

«Мы говорим об использовании доходов с них. Я пока не вижу, чтобы в ближайшее время по этому были приняты решения», - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что на сайте «Инвестиционной палаты» появился калькулятор для предварительного расчета общей цены иностранных ценных бумаг. Их российские инвесторы могут предъявить к выкупу.

Напомним, что Правительственная комиссия ранее назначила данную палату организатором обмена заблокированных активов. Начальная цена ценных бумаг определяется в национальной валюте по курсу регулятора на основании стоимости закрытия торгов 22 марта 2024 года на бирже первичного листинга.